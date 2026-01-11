scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 11 January 2026: बोझ न उठाएं,संयमित व्यवहार करें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 11 January 2026: किसी को अपनी भावनाओं से खिलवाड़ न करने दें.लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का बोझ न उठाएं. खुश रहें और संयमित व्यवहार करें.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- The Devil
कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की  चालाकी के चलते सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचने की उसकी आदत सबको चिढ़ा सकती है.किसी करीबी व्यक्ति का दोहरा चरित्र सबके सामने आ सकता हैं.उसके खिलाफ जाने पर कोई आपकी बात को इतना गंभीरता से नहीं लेगा.इस कारण स्वयं को सजग रखने का प्रयास कर सकते है.कोई सहयोगी आपके सभी कार्यों में हस्तक्षेप करता प्रतीत हो रहा है.

उसकी मंशा को समझने की कोशिश करें.हो सकते है,कि वह आपके साथ बहुत अधिक नम्रता पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है.किंतु उसका ये व्यवहार आपको गुमराह करने के लिए हो सकती है.सजग रहें.लोगों की बातों को समझे.और किसी को अपनी भावनाओं से खिलवाड़ न करने दें.लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का बोझ न उठाएं. खुश रहें और संयमित व्यवहार करें.

स्वास्थ्य: नाक में छोड़ लगने के कारण खून निकल सकता है.थोड़ा ध्यान दें.

सम्बंधित ख़बरें

तनाव बढ़ सकता है, अनबन खत्म होगी
लापरवाही ना करें,सकारात्मक सोच रखेंगे
कमजोरियों पर काबू पाएं,पौष्टिकता का ध्यान रखें
खानपान में सुधार लाएं,व्यर्थ के खर्चे न करें
कमियां न गिनाएं,नए प्रेम संबंध बनेंगे

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक सामान्य बनी हुई है. जल्दी किसी विदेश यात्रा पर जाने की योजना बना रही है.

रिश्ते: प्रिय के साथ कहीं घूमने जाने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है.यह वक्त दोनों के संबंधों को और अधिक मधुर बन सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement