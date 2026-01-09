Meen Tarot Rashifal 9 January 2026: पेट दर्द हो कता है, ऋण ले सकते हैं

मीन (Pisces):-

और पढ़ें

Cards:- Three of cups

कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति और अधिकारियों का पक्षपात पूर्ण रवैया कार्यों को प्रभावित कर सकता हैं.सरकारी अधिकारी से मुलाकात करना लाभदायक रहेगा.इससे आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी हो सकती है.किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं.हालांकि इस समय आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है. किंतु हताश न हो.जल्द ही परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है.मित्रों के साथ व्यवसाय की शुरुआत का जश्न मना सकते है. जीवनसाथी के साथ विवाह के बाद भी दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा हैं.इस बात को लेकर थोड़े चिंतित हो रहे हैं.

जल्द ही स्थितियों को परिवर्तित कर सकते है.नाराजगी के चलते प्रिय आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं कर रहा हैं.इससे आपके मन में निराशा और चिढ़ आ सकती हैं.किसी कार्य को शुरू करके आप अपने ध्यान को अन्य क्षेत्र में केंद्रित कर इन बातों से दूर जाने का प्रयास कर सकते हैं.कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर बनाएं.

Advertisement

स्वास्थ्य:कुछ गलत खा लेने से पेट में काफी दर्द हो सकता हैं.इस समय घरेलू उपचार की जगह किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लीजिये.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी हो सकती हैं.किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण ले सकते हैं.

रिश्ते:पुरानी मित्रता के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश कर सकते है.इसमें सभी परिजनों की सहमति भी शामिल होगी.

---- समाप्त ----