scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 5 January 2026: धन कमाने के नए साधन ढूंढ सकते हैं, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 5 January 2026: कार्य की अधिकता ने बीमार बना दिया है. इस समय थोड़ा विश्राम,नियमित दिनचर्या और उचित खानपान स्वास्थ्य को पुनः बेहतर बनाने के लिए जरूरी है. 

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:-Four of swords 
वर्तमान समय मन में कुछ बड़ी परेशानियां बढ़ती जा रही है. इससे मन में व्याकुलता बढ़ती जा रही है. कुछ नए कार्य करने की कोशिश करने की इच्छा नहीं हो रही हैं. कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती हैं. इन स्थितियों से पलायन कर सकते है. जीवनसाथी से बढ़ता तनाव किसी दूसरी जगह पर जाने को विवश कर सकता हैं. इस समय कार्य को रोक कर विश्राम किया जा सकता है. जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ता तनाव आपको परिवार से दूर कर सकता हैं. इस समय विचारों को आराम देकर आगे की रणनीति भी बनानी है.

अगर कार्य की अधिकता बढ़ रही है. तो अपनी जिम्मेदारियों को बांट सकते है. सभी मोर्चों पर अकेले संघर्ष करना आसान नहीं होता है. कि किसी नए कार्य की शुरुआत करने की इच्छा हो सकती है. लेकिन परिस्थितियां इस समय बिलकुल भी साथ नही दे रही. दूसरों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप न करें. किसी के साथ अपनी बातों को साझा न करें. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता ने बीमार बना दिया है. इस समय थोड़ा विश्राम,नियमित दिनचर्या और उचित खानपान स्वास्थ्य को पुनः बेहतर बनाने के लिए जरूरी है. 

सम्बंधित ख़बरें

नया घर या नया वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं, संपत्ति से लाभ होगा
जीवन में नया बदलाव महसूस करेंगे, नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि होगी
रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कुछ जमापूंजी निवेश कर सकते हैं
व्यापारियों के सौदे में तेजी आ सकती है, इससे राहत की सांस लेंगे
बेवजह उलझने की आदत को नियंत्रित करें, गुस्से पर काबू रखें

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष ठीक है. धन कमाने के नए साधन ढूंढ सकते हैं. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते: रिश्तों के बीच घमासान चल सकता हैं. प्रिय के साथ मुलाकात थोड़ा उत्साह लेकर आ सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement