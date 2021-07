Aaj Ka Panchang: पंचांग 11 जुलाई 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 11 जुलाई 2021 , रविवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन है. सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे और चन्द्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा

नक्षत्र: पुष्य

आज का दिशाशूल: पश्चिम दिशा ।

आज का राहुकाल: 5:32 PM से 7:12 PM



सूर्य और चंद्रमा का समय



सूर्योदय - 5:52 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jul 11 6:40 AM

चन्द्रास्त - Jul 11 8:34 PM

शुभ काल



अभिजीत मुहूर्त - 12:05 PM से 12:59 PM

अमृत काल - 07:37 PM से 09:18 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:16 AM से 05:04 AM

योग

हर्षण - Jul 10 04:49 PM से Jul 11 04:31 PM

वज्र - Jul 11 04:31 PM से Jul 12 03:51 PM



सर्वार्थसिद्धि योग - Jul 11 05:52 AM - Jul 12 02:22 AM (पुष्य और रविवार)

रवि पुष्य योग - Jul 11 05:52 AM - Jul 12 02:22 AM (पुष्य और रविवार)



गण्डमूल नक्षत्र

1. Jul 12 02:22 AM – Jul 13 03:14 AM (अश्लेषा)