Aaj Ka Panchang: पंचांग 07 फरवरी 2022, रथ सप्तमी आज, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 7 फरवरी 2022 , सोमवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - माघ

अमांत - माघ

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन है. सूर्य मकर में और चन्द्रमा मेष राशि में संचरण करेगा.

आज का पंचांग

माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी

रथ सप्तमी

नक्षत्र: अश्विनी

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा

आज का राहुकाल: 8:31 AM – 9:54 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:08 AM

सूर्यास्त - 6:13 PM

चन्द्रोदय - Feb 07 11:07 AM

चन्द्रास्त - Feb 08 12:11 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:18 PM – 01:03 PM

अमृत काल - 11:14 AM – 12:57 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:31 AM – 06:19 AM

योग

शुभ - Feb 06 04:53 PM – Feb 07 04:43 PM

शुक्ल - Feb 07 04:43 PM – Feb 08 05:05 PM

गण्डमूल नक्षत्र

1. Feb 06 05:10 PM – Feb 7 06:58 PM (Ashwini)