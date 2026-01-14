Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 14 January 2026: मूलांक 4 वाले रचनात्मकता पर बल रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे

नंबर 4- 14 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सकारात्मक है. सभी क्षेत्रों में शुभता बढ़ेगी. पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आस्था और विश्वास बल पाएंगे. समकक्षों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. उद्योग व्यापार में प्रभाव बना रहेगा. निरंतरता और अनुशासन रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में अनुकूलन रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की कामकाजी घटनाओं पर गहरी नजर होती है. अवरोधों को जानने और दूर करने में तेज होते हैं. आज इन्हें निरंतरता बनाकर रखना है. कार्य व्यापार में सरलता बनी रहेगी. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. परिवार से सहयोग पाएंगे.

मनी मुद्रा- प्रबंधन एवं प्रशासन के मामलों में साहस दिखाएंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे. लाभ विस्तार पर जोर रखेंगे. समता सामंजस्य बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. योग्यता प्रदर्शन से जगह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. वातावरण बेहतर बना रहेगा. नीति नियम रखेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी प्रयासों में मिठास बनाए रखेंगे. रिश्तों में उूर्जा उत्साह बढ़ाएंगे. वादा वचन निभाएंगे. करीबियों के लिए समय निकालें. रिश्तों में सहज रहें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अनुभवियों की सलाह का सम्मान करेंगे. भावनात्मक विषयों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में तेजी रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. संवाद संवारेंगे. संसाधनों पर फोकस रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- मितभाषी रहें. नियम मानें. जल्दबाजी न करें. चातुर्यता बढ़ाएं.

