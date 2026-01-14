Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 14 January 2026: मूलांक 3 वाले साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, मेहनत से परिणाम सधेंगे

नंबर 3- 14 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 3 के लिए औसत से अच्छा है. कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे. नीति नियम के अनुरूप गति लेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. योजनाएं नियमित बनी रहेंगी. करियर व्यापार मध्यम रहेगा. साथीगण सहयोग रखेंगे. परंपराओं का पालन बढ़ाएंगे. अनुशासन से आगे बढेंगे. लाभफल मिश्रित बना रहेगा. निजी जीवन में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. सबसे परिवार में प्रेम बनाए रखें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति में संवाद की समझ होती है. तार्किक बात कहते हैं. कार्यक्षमता अच्छी होती है. आज इन्हें अतिउत्साह से बचना है. व्यवहार में समता संतुलन बनाए रखें. कामकाज संतुलित रखें.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कामकाज में सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. आवश्यक विषयों में मिश्रित स्थिति रह सकती है. पद प्रतिष्ठा पर जोर पाएंगे. परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे. न्याय नीति से चलेंगे. कामकाज में जग रहेंगे. पेशेवरता एवं प्रबंधन संवारेंगे. करियर कारोबार के विषय नजरअंदाज न करें. भेंटवार्ता में सजग रहें.

पर्सनल लाइफ- करीबियों का सहयोग बना रह सकता है. अपनों के लिए त्याग बलिदान का भाव बढ़ेगा. प्रियजनों से चर्चा के अवसर बनेंगे. किसी विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. परिजनों के साथ सुखद क्षण बिताएंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावी रहेंगे. धर्म आस्था और सजगता बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़ों की सुनेंगे. जीवनशैली सामान्य रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखें. सक्रियता से काम लें. व्यवहारिकता बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- स्वर्णिम

Advertisement

एलर्ट्स- लोभ प्रलोभन में न आएं. व्यर्थ वार्तालाप से बचें. सावधानी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----