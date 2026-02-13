Tula Tarot Rashifal 13 February 2026: तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चों पर रखें नियंत्रण

तुला (Libra):-

गुस्से और भाषा पर नियंत्रण रखकर किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते है. किसी पारिवारिक भेद सामने आ सकता है. जिससे चकित होंगे. बड़ी बहन के ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है. रिश्तेदारों की बातों में आकर अपने रिश्ते को खराब न करें. किसी बुरी आदत के चलते प्रिय नाराज़ हो सकता है. सामने वाले को मनाने का प्रयास करेंगे. संभव हैं, कि व्यवहार में कुछ जरूरी परिवर्तन लाएं. कार्यों को आगे के लिए न टालें. काफी समय बाद जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजार सकते है. इस समय छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर न सोचें. जितना ज्यादा किसी बात पर सोचा बिचार करेंगे हैं. समस्या उतनी बड़ी नजर आने लगेगी. इस स्थिति को सुधारना आपके ऊपर निर्भर करता है. समस्या को समझने का प्रयास करें और समय रहते उसे बाहर निकले. अति विश्वास ना करें. यदि किसी से मदद की उम्मीद हैं. तो सामने वाले से बढ़कर मदद मांग सकते हैं.

स्वास्थ्य: ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना पेट में दर्द कर सकता है. खान पान साधारण रखें.

आर्थिक स्थिति: पैसे को लेकर ज्यादा परेशान ना हो. अपने प्यार के खर्चों पर लगाम लगाएं जा सकते हैं.

रिश्ते: परेशानी के समय प्रिय के साथ खड़ा रहना रिश्ते को और अधिक मजबूती दे सकता है. सामने वाला आपके कार्यों के प्रशंसा कर सकता है.

