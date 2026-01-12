scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 12 January 2026: बेवजह सामने वाले का फायदा न उठाएं, थोड़ा सावधान रहें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 12 January 2026: अनियमित जीवन के चलते खुद को बीमार बना रहे हैं. इस समय दिनचर्या को नियमित बनाने की प्राथमिकता रखें. पारिवारिक मामलों में किसी बुजुर्ग की सलाह ले सकते है. अपने अहंकार को काबू में रखें. बात बात पर जिद्द न करें.

तुला (Libra):-
Cards:- The Devil
किसी दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्ति से मुलाकात किसी बड़े बदलाव की वजह बन सकती है. ससुराल पक्ष से मिले नई परियोजना में साझेदारी के प्रस्ताव पर सोच विचार कर सकते है. कार्य क्षेत्र में सामने वाले को समझने का प्रयास करें. छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें. कई बार कुछ जरूरी बातों को अनदेखा करना आगे बड़े जोखिम का सकता है. समझदारी से काम लें. ऐसे मित्रों या परिजनों से दूर रहे. जिनकी मंशा नीचा दिखाने की रही हो. जीवनसाथी के साथ प्रेम में मधुरता आएगी. संतान सुख की प्राप्ति होने की उम्मीद परिवार में उत्साह ले आएगी.

धैर्य और संयम के साथ कार्य क्षेत्र में नए बदलाव लाएं. यदि कोई बात सहनशक्ति से बाहर जा रही है. तो सामने वाले को इनकार कर दें. सामने वाले की नाराजगी की परवाह कर खुद पर मानसिक दबाव न बढ़ाएं. विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी देख सकते है. बेवजह सामने वाले का फायदा न उठाएं. कोई व्यक्ति परेशान करने की मंशा बना रहा है. थोड़ा सावधान रहे. पारिवारिक मामलों में किसी बुजुर्ग की सलाह ले सकते है. अपने अहंकार को काबू में रखें. बात बात पर जिद्द न करें. 

स्वास्थ्य: अनियमित जीवन के चलते खुद को बीमार बना रहे हैं. इस समय दिनचर्या को नियमित बनाने की प्राथमिकता रखें. 

आर्थिक स्थिति: किसी से पैसा उधार न लें. सामने वाला पैसा पाने के लिए गाली गलौज भी कर सकता हैं. 

रिश्ते:किसी करीबी व्यक्ति से ऐसी बात न छुपाएं. जो उसके विश्वास को तोड़ दें. 

---- समाप्त ----
