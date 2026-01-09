Tula Tarot Rashifal 9 January 2026: विश्वास बढ़ाएं, रिश्तों को सुधारें

तुला (Libra):-

और पढ़ें

Cards:- Nine of swords

कार्यों में सुधार लाने की कोशिश करें.कोई बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य को बिगड़ सकता है.लंबे समय से कुछ नया सीखने की इच्छा को पूरा होता देख सकते है.सामने वाले के दुर्व्यवहार से बदले की भावना को बढ़ने न दें.विचारों में सकारात्मकता और विश्वास बढ़ाएं.खुद को अपने विचारों में कैद कर रखा हैं. अतीत की यादों से बाहर निकले.

वर्तमान में यादों को खुद पर हावी न होने दें.लोगों को निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने दें.समस्या को समझकर उससे बाहर निकलने का प्रयास करें.लोगों को अपने बारे में जितनी कम जानकारी देंगे.उतना ही अच्छा रहेगा.किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को कमजोर न होने दें.स्थिति का सामना मजबूती और सकारात्मकता से करें.लोगों की निजी बातों में दखल न दें.किसी अजनबी के साथ ऐसी कोई बात न करें.जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो.कुछ लोगों के साथ व्यवहार करते समय भाषा को संयमित रखें.जो भी बोले,सोच समझकर बोले.

Advertisement

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के चलते सिरदर्द से काफी परेशान हो सकते है.सही समय पर खानपान और नींद से समस्या दूर हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय पैसों का लेनदेन न करें.परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर काफी खर्चा हो सकता है.

रिश्ते:रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकले.रिश्तों को सुधारें.

---- समाप्त ----