Tula Tarot Rashifal 7 January 2026: संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी मिल सकती है, अध्यात्मिक कार्यों में रुचि रहेगी

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 7 January 2026: अध्यात्म के कार्यों में रुचि रहेगी. इस समय जीवन के नए बदलाव से गुजर सकते हैं. दुविधा और ऊहापोह का समय अब समाप्त हो सकता हैं. धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं. 

तुला(Libra):-
Cards:- Three of wands
किसी पुराने दोस्त से मुलाकात मन खुश कर देगी. अनजान लोगों की सलाह पर किया गया निवेश अच्छा प्रतिफल दे सकता है बच्चों की तरह बचपने वाली हरकत कर सकते हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत पुराने कार्य के साथ करने की योजना पूरी हो सकती है. विदेश में रह रहे किसी करीबी से तोहफा मिल सकता है. अपने दायरे से बाहर निकाल कर ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. जो ऊंचे पद पर कार्यरत हो. संपत्ति से संबंधित कार्य में निवेश कर सकते हैं.

परिजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है. संतान पक्ष की ओर से शिक्षा संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है. यदि कोई पुराना लेनदेन बाकी है. तो जल्द ही उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे. अध्यात्म के कार्यों में रुचि रहेगी. इस समय जीवन के नए बदलाव से गुजर सकते हैं. दुविधा और ऊहापोह का समय अब समाप्त हो सकता हैं. धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं. 

स्वास्थ्य: हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की आदत वजन को अनियंत्रित कर सकती है. जिसके कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति:विदेश का अवसर अच्छा आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है. धन को बचाकर रखें. 

रिश्ते: विदेश से कोई मित्र आ रहा हैं. सभी मित्रों के साथ मिलकर आने वाले मित्र का स्वागत करेंगे. 

