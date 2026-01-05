scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 5 January 2026: बेवजह उलझने की आदत को नियंत्रित करें, गुस्से पर काबू रखें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 5 January 2026: परेशानी के समय संयम और बड़ों के मार्गदर्शन काम आ सकता है. परिजनों के साथ परेशानियों को साझा करें. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में पारदर्शिता बनाएं रखें. बार बार लोगों के साथ बेवजह उलझने की आदत को नियंत्रित करें. गुस्से पर काबू रखें. 

तुला (Libra):-
Cards:- judgement
पूर्व में की गई कुछ लोगों की मदद इस समय आपको अच्छे प्रतिफल दे सकती हैं. जिस समय इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस कर रहे है. ईश्वर का इस मदद के लिए आभार व्यक्त कर सकते है. मित्र से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है. सामने वाले की पेशकश काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं. इस साझेदारी को स्वीकार कर सकते है. प्रिय के साथ विवाह में कुछ मुश्किलें आ सकती है. धैर्य और संयम के साथ दोनों के परिजनों को समझा सकते है. किसी कार्य में जिद्द करना काफी नुकसान से सकता हैं.

थोड़ा सामंजस्य बैठाने के प्रयास करें. जल्दबाजी और हड़बड़ी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती है. किसी के साथ वैचारिक मतभेद है. तो उसको सुलझाने की कोशिश करें. परेशानी के समय संयम और बड़ों के मार्गदर्शन काम आ सकता है. परिजनों के साथ परेशानियों को साझा करें. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में पारदर्शिता बनाएं रखें. बार बार लोगों के साथ बेवजह उलझने की आदत को नियंत्रित करें. गुस्से पर काबू रखें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ठीक नहीं है. समय रहते सही इलाज करें. 

आर्थिक स्थिति: जल्दी में लिए निर्णय के कारण काफी आर्थिक नुकसान हो सकता हैं. किसी के साथ इस समय लेनदेन न करें. 

रिश्ते: जीवनसाथी ने मानसिक तनाव दे रखा हैं. उसके परिजनों के साथ बात करने का प्रयास कर रहे हैं. 

