Singh Tarot Rashifal 21 January 2026: सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे सकारात्मकता, अच्छे अवसरों के खुल सकते हैं मार्ग

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 21 January 2026: इस समय कार्य की समाप्ति और सफलता के लिए के लिए  किसी भी तरह के विवाद में पड़ना नहीं चाहिए. लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं न करें. सही समय पर सही निर्णय लेकर कार्यों को पूरा करें.

सिंह (Leo):-
Cards:- The Hermit 

किसी ऐसे व्यक्ति के सामने झुकना पड़ सकता है. जिसकी मंशा अपमानित करने की है. इस समय परिस्थित वश परिजनों की खुशी के लिए खुद को कमजोर सिद्ध करना पड़ सकता है.  इस स्थिति में खुद को बेबस महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी पूर्व परिचित है. इस बात से मन को थोड़ी तसल्ली मिल सकती है. किसी योजना पर अन्य सहयोगियों से वैचारिक मतभेद होने के कारण योजना शुरू नहीं हो पा रही है. इस योजना को अधिकारी के समक्ष रख सकते है. संभव हैं, कि जल्द ही आप योजना को क्रियान्वित कर पाएं.  इस समय कार्य की समाप्ति और सफलता के लिए के लिए  किसी भी तरह के विवाद में पड़ना नहीं चाहिए. लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं न करें. सही समय पर सही निर्णय लेकर कार्यों को पूरा करें. बार बार किसी गलती का दोहराव न करें. खुद को इतना असहाय न बना लें.  कि अवसाद की स्थिति बन जाएं. परिजनों के साथ समस्याओं को साझा करें. 

स्वास्थ्य: असमय का खानपान और अनियमित दिनचर्या  स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है.   दिनचर्या को सही करने का प्रयास कीजिए. 

धनराशि मिल सकती है, धैर्य रखेंगे

आर्थिक स्थिति: आपने किसी मित्र की सहायता के लिए किसी करीबी से उधार ले सकते है. 

रिश्ते: हमेशा सामने वाले की जिद के आगे  घुटने न टेके.  इससे वह व्यक्ति मनमानी करना अपना हक समझने लगेगा. 

---- समाप्त ----
