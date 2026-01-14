scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 14 January 2026: सिंह राशि वाले आमदनी पर अपना ध्यान करें केंद्रित, अतीत की यादों से निकलें बाहर

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 14 January 2026: किसी काम में दूसरे का सलाह मशवरा लेते समय अपनी सोच को भी महत्व दे. व्यवसाय में विरोधियों का दखल हो सकता है. थोड़ा सावधानी बरतें. किसी योजना को पूरा करते समय सहयोगियों पर निगाह रखें.

सिंह (Leo):-
Cards:- Five of cups

भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णयों पर बाद में पछतावा हो सकता है. निर्णय लेते समय दिल और दिमाग में संतुलन बनाए रखें. किसी पुरानी गलती से सबक ले सकते है. कोशिश करें, कि कार्यों में पुनः गलतियों का दोहराव न हो. रिश्तों में धोखा हो सकता है. चाहे मित्रता, प्रेम या जीवनसाथी से संबंधित हो. किसी काम में दूसरे का सलाह मशवरा लेते समय अपनी सोच को भी महत्व दे. व्यवसाय में विरोधियों का दखल हो सकता है. थोड़ा सावधानी बरतें. किसी योजना को पूरा करते समय सहयोगियों पर निगाह रखें. कोई धोखा करने की मंशा रख सकता है. किसी बात पर कोई करीबी व्यक्ति नाराज हो सकता है. उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करें. राजनीति में बसे हुए लोगों की सलाह न लें. उनका नजरिया आपकी सोच से अलग हो सकता है. किसी से पक्षपात पूर्ण रवैया न रखें. कार्यों को सहजता से पूरा होने दें. अपनी आमदनी बढ़ने के अन्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करें. पुरानी बातों को लेकर न बैठे रहें. अतीत की यादों से बाहर निकले. 

स्वास्थ्य: पिता की तबियत पहले से सुधरती नजर आ सकती है. उनका स्थान परिवर्तित कर सकते है. 

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ धन का लेनदेन सोच समझकर करें. वापस मिलने की उम्मीद कम है. 

रिश्ते: संतान पक्ष से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती हैं. संतान की सेहत की चिंता होगी. 

