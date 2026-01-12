scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 12 January 2026: जरूरत से ज्यादा गुस्सा मानसिक तनाव बढ़ाएगा, कुछ समय मौन रखें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 12 January 2026: स्वभाव में अहंकार और जिद्द की भावना न रखें. शक्ति और बल के प्रश्न की जगह व्यवहार की नम्रता और सौम्यता से लोगों का अच्छा सहयोग प्राप्त कर सकते है. 

सिंह (Leo):-
Cards:- King of swords
समय अनुकूल है. इस समय कार्य में की गई मेहनत जल्द ही अच्छे लाभ लेकर आ सकती है. थोड़े प्रयास जरूर ज्यादा करने पड़ सकते है. विचारों में सकारात्मकता लाएं. किसी कठोर स्वभाव अधिकारी के साथ कार्य करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति धैर्य और दृढनिश्चय के साथ आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित है. किसी कार्य में दूसरों की सलाह लेने की आवश्यकता पड़े. तो हिचकिचाए नहीं. आगे बढ़कर मदद लें. अपनी बुद्धि और बल से हर सपना साकार कर सकते है. परेशानी में हमेशा ईश्वर पर आस्था बनाए रखें.

कोई न कोई मार्ग जरूर मिलेगा. विश्वास करें. मित्रों या करीबियों में कोई ऐसा सलाहकार होगा. जिसकी बात कड़वी के साथ असरदार होगी. ऐसे लोगों से मधुर रिश्ते बनाए. हमेशा लोगों की बातों को अनसुना न करें. कई बार कुछ अच्छी बातें आपका मार्गदर्शन कर सकती है. परिस्थितियों के अनुरूप चीजों का मूल्यांकन करें. शांतचित्त होकर सोच और सही मार्ग निकालें. स्वभाव में अहंकार और जिद्द की भावना न रखें. शक्ति और बल के प्रश्न की जगह व्यवहार की नम्रता और सौम्यता से लोगों का अच्छा सहयोग प्राप्त कर सकते है. 

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा गुस्सा और तेज बोलना मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है. कुछ समय मौन रखें. 

आर्थिक स्थिति:पुश्तैनी संपत्ति के बिकने से अच्छी धनराशि की प्राप्ति हो सकती है. इस बात पर उत्साहित है. 

रिश्ते: व्यवहार की कठोरता कई बार रिश्तों में दरार ला सकती है. अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करें. 

---- समाप्त ----
