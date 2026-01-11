Singh Tarot Rashifal 11 January 2026: स्वास्थ्य बिगड़ सकता है,खर्चों पर नियंत्रण रखें

सिंह (Leo):-

Cards:- The Tower

बुरे व्यसनों और गलत संगत के चलते कोई करीबी व्यक्ति मुसीबत में फंस सकता है.इस समस्या से बाहर आने में उसकी मदद करना मुश्किलों में डाल सकता है.इससे कार्य क्षेत्र में गलत छवि बनती नजर आ सकती है.बार बार किसी कार्य को पूरा करने की कोशिश सिर्फ विफलता ही दिला रही हैं.इससे आत्मविश्वास डगमगाने लगा है.हिम्मत न हारिए.पुनः अच्छे मनोबल और आत्मविश्वास के साथ पूरी कोशिश करें.सफलता जरूर प्राप्त होगी.इस बात पर विश्वास बनाए रखें. साझेदारी में सामने वाला धोखा दे सकता हैं.इस समय खुद को इस घात से बाहर निकलने का प्रयास कर सकते है.

इस घटना से लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. समय अभी प्रतिकूल है.किसी भी ऐसी योजना में धन का निवेश न करें. जिसमें आगे चलकर आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो जाए.लोगों के साथ अपना व्यवहार सीमित रखें.जरूरत से ज्यादा वाचलता इस समय अच्छी नहीं है.कई बार कार्य क्षेत्र में आप कुछ ऐसी बातें कर देते हैं.जो आगे चलकर नुकसान और सम्मान पर वार कर सकती है.दूसरों पर निर्भरता कम करें.सोच समझकर कोई निर्णय लें.बेकार की बातों में खुद को न उलझाए.लोगों की चुगलियां न करें.इससे व्यक्तित्व में दाग लग सकता है.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहे. बुरी आदतों के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति:जीवनसाथी के बढ़ते हुए अनाप-शनाप खर्चे मुसीबत बन सकते हैं.सामने वाले को खर्चों पर नियंत्रण की ताकीद दे सकते है.

रिश्ते: रिश्तों में गरिमा बनाए रखिए.सोच समझकर लोगों के साथ व्यवहार करें.

