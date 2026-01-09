Singh Tarot Rashifal 9 January 2026: सजग रहें, सकारात्मक बदलाव आएंगे

सिंह (Leo):-

Cards:- Five of wands

किसी पुराने मुकदमे के खुलने के कारण कुछ परेशान हो सकते है.पुराने मुद्दों के उठने से रिश्ते में दरार आ सकती है.इस बात का तनाव हो सकता है.ऐसी स्थिति में अतीत की यादें ताजा हो सकती है.इस समय परिजन विवाह को लेकर परेशान हो सकते है.मीनमेख निकालने की आपकी आदत के चलते अच्छे प्रस्ताव नहीं मिल पा रहे है.बुरे व्यसनों और गलत लोगों से रखते खत्म करें.भविष्य में स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती है.थोड़ा सजग रहें.अपनी बोली, गुस्से और चिडचिडाहट को नियंत्रित करें.

किसी के साथ बेकार में विवाद हो सकता हैं.इस समय भाषा को नियंत्रित रखें.विवाद आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं जाएगा.कुछ लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते है.इसके कारण नए अवसर प्राप्त करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है.दूसरों पर निर्भरता कम करें.इससे खुद में सकारात्मक बदलाव आते नजर आएंगे.परिवार के सदस्यों की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना रिश्तों को और मजबूती दे सकता है.

स्वास्थ्य:जरूरत से ज्यादा खाते रहना वजन को अनियंत्रित करने के साथ कई अलग स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा देगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ धन कमाने के नए साधन ढूंढ सकते हैं.

रिश्ते :परिजनों के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं.संपत्ति को लेकर समझौता कर सकते हैं.

