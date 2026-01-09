scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 9 January 2026: सजग रहें, सकारात्मक बदलाव आएंगे

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 9 January 2026: बुरे व्यसनों और गलत लोगों से रखते खत्म करें.भविष्य में स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती है.थोड़ा सजग रहें.अपनी बोली, गुस्से और चिडचिडाहट को नियंत्रित करें.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-

Cards:- Five of wands

किसी पुराने मुकदमे के खुलने के कारण कुछ परेशान हो सकते है.पुराने मुद्दों के उठने से रिश्ते में दरार आ सकती है.इस बात का तनाव हो सकता है.ऐसी स्थिति में अतीत की यादें ताजा हो सकती है.इस समय परिजन विवाह को लेकर परेशान हो सकते है.मीनमेख निकालने की आपकी आदत के चलते अच्छे प्रस्ताव नहीं मिल पा रहे है.बुरे व्यसनों और गलत लोगों से रखते खत्म करें.भविष्य में स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती है.थोड़ा सजग रहें.अपनी बोली, गुस्से और चिडचिडाहट को नियंत्रित करें.

सम्बंधित ख़बरें

वैचारिक मतभेद हो सकते है, मदिरापान से दूर रहें
ज्यादा गुस्सा न करें, काबिलियत पर भरोसा रखेंगे
योजना में फेरबदल होगा, पदोन्नति मिल सकती है
वेतन वृद्धि हो सकती है, नए रिश्ते की शुरुआत होगी
करीबी के साथ समय बिताएंगे, नई नौकरी मिल सकती है

किसी के साथ बेकार में विवाद हो सकता हैं.इस समय भाषा को नियंत्रित रखें.विवाद आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं जाएगा.कुछ लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते है.इसके कारण नए अवसर प्राप्त करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है.दूसरों पर निर्भरता कम करें.इससे खुद में सकारात्मक बदलाव आते नजर आएंगे.परिवार के सदस्यों की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना रिश्तों को और मजबूती दे सकता है.

Advertisement

स्वास्थ्य:जरूरत से ज्यादा खाते रहना वजन को अनियंत्रित करने के साथ कई अलग स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा देगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ धन कमाने के नए साधन ढूंढ सकते हैं.

रिश्ते :परिजनों के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं.संपत्ति को लेकर समझौता कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement