scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 8 January 2026: सिंह राशि वाले ऑफिस में रखें सबके साथ अच्छा व्यवहार, अनजान लोगों से रहें दूर

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 8 January 2026: व्यवसाय को लेकर किसी बड़ी गोष्ठी में शामिल होने का मौका मिल सकता है.  ऐसी चीजों का सेवन न करें. जो बीमार कर सकती है. गुस्से पर काबू रखें. किसी की मदद कर सकते है.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Strength

अपने आत्मविश्वास और अच्छे नेतृत्व से लोगों को आकर्षित कर सकते है. व्यवसाय को लेकर किसी बड़ी गोष्ठी में शामिल होने का मौका मिल सकता है.  ऐसी चीजों का सेवन न करें. जो बीमार कर सकती है. गुस्से पर काबू रखें. किसी की मदद कर सकते है. कार्य क्षेत्र में सबके साथ अच्छा व्यवहार करें. भाषा को सुधारें. अभद्र भाषा लोगों को आपसे चिढ़ा सकती है. कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति का हिस्सा न बने. अपना ध्यान लक्ष्य की तरफ केंद्रित करें. संतान की इच्छा पर किसी नई संपत्ति को खरीद सकते है. अपने रिश्ते में नयापन लाएं. नौकरी में बदलाव की इच्छा रखते हो. तो थोड़ा रुक जाएं. अभी वक्त प्रतिकूल है. कुछ व्यस्ततापूर्ण समय हो सकता है. पुराने कार्यों को पूरा करें. नए कार्यों में जल्दबाजी न करें. अपनी बुद्धि और विवेक से सही निर्णय लें. परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है. किसी अजनबी की बातों में न आएं अपने निर्णय सोच समझकर करें. किसी से आर्थिक मामलों में सलाह लेने से पूर्व थोड़ा सोच विचार करें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी बड़े बुजुर्ग की खराब तबियत के कारण भागदौड़ करना पड़ सकती है. थकान अनुभव हो सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों को पदौन्नति हो सकती है प्राप्त, पारिवारिक संपत्ति को लेकर बढ़ सकता है तनाव
मिथुन राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, रिश्तों से कड़वाहट होगी दूर
वृषभ राशि वाले खुद पर रखें विश्वास, सेहत का रखें ख्याल
मेष राशि वालों के लिए खर्च ला सकते हैं परेशानियां, कम हो सकता है मानसिक तनाव
नए निवेश का मौका मिल सकता है, शत्रुओं को आसानी से मात देंगे

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामले उलझा सकते है. खर्चो पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मधुर हो सकते है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement