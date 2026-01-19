scorecardresearch
 
आज 19 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे, बड़प्पन से काम लेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 19 January 2026, Leo Horoscope Today: वादा पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. मैत्री मजबूत रहेगी. संबंध सहज बनेंगे. परिजन परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. बाहरी लोगों की बातों में नहीं आएं. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

सिंह - कामकाज की स्थिति सहज बनी रहेगी.  पेशेवरजन अवसर भुनाने की कोशिश बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. कारोबारी परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार के प्रयास संवरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थाओं को महत्व देंगे. जोखिम लेने से बचें. लेनदेन में सतर्क रहें. आशंकाएं बनी रहेंगी.

नौकरी व्यवसाय- सफेदपोशों से सावधान रहें. करियर कारोबार में ब़ड़ों की बातें ध्यान से सुनें. साथियों का समर्थन रहेगा. सेवाकार्यों को गति देंगे. कला कौशल पर भरोसा बढ़ेगा. विरोधियों के प्रति सावधान रहें.

धन संपत्ति- लाभ पर फोकस बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. प्रलोभन में न आएं. लोन व उधार संबंधी विषयोंं में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. लाभ प्रतिशत मध्यम रहेगा.

प्रेम मैत्री- सहजता से पक्ष रखेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. वादा पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. मैत्री मजबूत रहेगी. संबंध सहज बनेंगे. परिजन परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. बाहरी लोगों की बातों में नहीं आएं. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्थागत संकेतों को नजरअंदाज न करें. खानपान पर बल दें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. योग व्यायाम करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ अंक : 1 2 3

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. जलाभिषेक करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. नियम रखें.

---- समाप्त ----
