आज 17 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा, जानें अपना लकी नंबर

Aaj ka Singh Rashifal 17 November 2025, Leo Horoscope Today: आर्थिक कार्यों में इच्छित सफलता संभव है. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. कारोबारी तेजी से काम लेंगे. कामकाजी परिस्थितियां शुभकर रहेंगी. सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

सिंह- कुल परिवार में सबके साथ बेहतर तालमेल और संवाद बनाए रखेंगे. शुभ संस्कारों को आपसी सहयोग से आगे बढ़ाएंगे. धनधान्य के मामलों में उत्साह से काम लेंगे. जीवन स्तर संवरेगा. संबंधों में सकारात्मकता बनाए रखें. दाम्पत्य में मधुरता बनी रहेगी. भव्यता पर जोर रखेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजन से जुड़ेंगे. उत्सव के अवसर बनेंगे. धनधान्य बढ़त पर रहेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. मनोरंजक यात्रा संभव है. व्यक्तिगत मामले गति लेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्यों में इच्छित सफलता संभव है. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. कारोबारी तेजी से काम लेंगे. कामकाजी परिस्थितियां शुभकर रहेंगी. सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- बचत व बैंकिंग के कार्यों पर फोकस बना रहेगा. पेशेवर चर्चा में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. विविध अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वार्ताओं में प्रखरता से अपना पक्ष रखेंगे.

प्रेम मैत्री- विनम्र वाणी व्यवहार बनाए रखेंगे. परिवार में सभी प्रभावित रहेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संस्कार परंपराओं का पालन रखेंगे. भव्यता व साज संवार पर जोर रहेगा. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. संपर्क संवाद ब मेलजोल बढ़ाएंगे. मन सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य सुधार लेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे.  

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वादा निभाएं.

