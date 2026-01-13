आज 13 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़े रहेंगे, वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे

सिंह - साहस बढ़ा हुआ रहेगा. पराक्रम प्रदर्शन से परिणाम संवारेंगे. बंधुजनों से करीबी रहेगी. पेशेवर साथियों का सहयोग बढे़गा. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में मौके बढ़ेंगे. संपर्क संवाद और सक्रियता से स्थिति संवारेंग. कारोबार में बेहतर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में पराक्रम दिखाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़े रहेंगे. वित्तीय प्रयास गति लेंगे. लेनदेन में प्रभाविता दिखाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. चहुंओर तेजी बनी रहेगी. जिम्मेदारों संपर्क संचार बेहतर रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बात को साझा कर पाएंगे. उचितप्रस्ताव प्राप्त होंगे. संवाद में विनम्र रहेंगे. रिश्तों में रुचि रखेंगे. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. बंधुजन भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. मित्र साथ निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बंधुत्व मजबूती पाएगा. संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 1, 4, 6, 7 और 5

शुभ रंग : चमकीला लालगुलाबी

आज का उपाय : अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. धर्म कार्यों से जुडें. पहल बनाए रखें.

