आज 13 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, सहकार बढ़ेगा

सिंह - मित्रों के सुखद समय बिताएंगे. परस्पर मदद से विविध कार्योंं को साधेंगे. नवीन प्रयासों में को आगे बढ़ाएंगे. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. शैक्षिक विषयों पर फोकस रखेंगे. विनय विवेक से काम निकालेंगे. प्रियजनों से अनुकूलन बढ़ेगा. कामकाज में सुधार आएगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बनी रहेगी. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. बहस विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. साथी व सहकर्मी सहयोगी होंगे. प्राथमिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सकारात्मक परिणाम बने रहेंगे. कार्यक्षमता संवरेगी. सबका समर्थन बना रहेगा. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. इच्छित उपलब्धि हासिल करेंगे. पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य पूरे होंगे. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आय वृद्धि पर फोकस रखेंगे. व्यर्थ बातों में नहीं आएंगे. साहस बढ़ाए रखेंगे. बैंकिंग कार्योंं से जुडें़ेगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंध मधुर बनेंगे. भटकाव व उलझाव से बचेंगे. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. निजी रिश्तों में भरोसा रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुखद समय बिताएंगे. कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. सहकार बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 4 और 7

शुभ रंग : चमकीला सफेद

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. सहज रहें.

