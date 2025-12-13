scorecardresearch
 
आज 13 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों का आर्थिक विषयों पर रहेगा फोकस, पेशेवर मामले रहेंगे पक्ष में

Aaj ka Singh Rashifal 13 December 2025, Leo Horoscope Today: सबसे बनाकर चलेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा.  घर परिवार में शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे.

सिंह - परिजनों की खुशी बढ़ाने में सबसे आगे रहेंगे. रक्त संबंधियों का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा. घर में सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखेंंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ें़गे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा.  घर परिवार में शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामले पक्ष में बने रहेंगे. आर्थिक विषयों पर फोकस बढ़ा रहेगा. परंपरागत कार्यों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. बड़ी सोच बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे.  योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- घर में सुख और वैभव बढ़ाने पर जोर होगा. हर्ष आनंद से जीवन जीएंगे. उत्सव में शामिल होंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा. मित्र संख्या बढ़ेगी.
 
स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयास बल पाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा. साख सम्मान एवं व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 1 4 और 7

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय :  हनुमानजी पूजा की वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. आतिथ्य भाव बनाए रखें.

---- समाप्त ----
