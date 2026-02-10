आज 10 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ेंगे, पैसों का लेनदेन न करें

सिंह - मन की बात कहने में जल्दबाजी न करें. अपनों के साथ संबंध सहज रखें. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. घर परिवार में संवेदनशील परिस्थितियां बनी रहेंगी. करियर व्यापार में योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. परिजनों से सुलह सलाह सामंजस्य बनाए रखें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पैतृक पक्ष सामान्य रहेगा. बड़ों से बहस से बचें. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आवश्यक जानकारी साझा करने से बचेंगे. विविध गतिविधियां व्यवस्थित बनाए रखें. वाणिज्यिक कार्यों में बड़प्पन दिखाएं.

धन संपत्ति- लाभ पर फोकस रहेगा. सबका साथ समर्थन रहेगा. सकारात्मक संवाद बनाए रखेंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. अधिकारियों की मदद मिलेगी. जरूरी वस्तुओं की खरीदी करेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में अधिक समय देंगे. निजी यात्राएं करेंगे. पारिवारिक मामलो में सक्रियता रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. संबंधियों की खुशी का ख्याल रहेगा. अहंकार में न आएं. बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमितता व निरंतरता रखें. स्वास्थ्य जांच बनाए रहें. सबका आदर सम्मान रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं.

शुभ अंक : 1, 4 और 9

शुभ रंग : बरगंडी

आज का उपाय : महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. विनम्र रहें.

