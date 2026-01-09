आज 9 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले पाएंगे आर्थिक मजबूती, सभी का आदर सम्मान करेंगे

सिंह - घर में हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ता सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. मूल्यवान वस्तु प्राप्त होगी. परिजन सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. घर में सुख शांति रहेगी. जीवन स्तर में सुधार होगा. अतिथि आगमन बना रह सकता है. खानपान प्रभावशाली रहेगा. सभी का आदर सम्मान करेंगे. संरक्षण में रुचि रहेगी. शुभता का संचार रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में पहल करेंगे. प्रतिक्रिया में धैर्य रखेंगे. परंपरागत कार्य व्यापार पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. मौके भुनाएंगे.

धन संपत्ति- धन संग्रह के अवसरों का लाभ लेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. बैंकिंग कार्यों में तेजी रखेंगे. पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. उत्साहित रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. स्वजनों में जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवरेंगे. सपरिवार आनंद से रहेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. वचन पालन रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. कुटुम्ब से करीबी बढ़ाएंगे. भेंट संवाद में प्रभावी रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1, 2 और 9



शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. संकल्प रखें.

