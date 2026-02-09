आज 9 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: शुभ सूचनाएं प्राप्त होगी, सकारात्मकता बल पाएगी

सिंह - सामाजिकता पर जोर बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को पूरा करेंगे. तेजी लाने की सोच रहेगी. विभिन्न कार्योंं में तेजी लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारा बढ़ाएंगे. सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास बनेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय - महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली स्थिति बनी रहेगी. आवश्यक कार्योंं में सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. साहसिक कदम उठाएंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ साधेंग. आर्थिक पक्ष संवार में बनाए रहेंगे. नेतृत्व के विषयों में रुचि दिखाएंगे. जिम्मेदारी लेने का भाव रहेगा. लोगों के भरोसे पर खरे उतरेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. सकारात्मकता बल पाएगी.

प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. मन की बात रख पाएंगे. अपनों के प्रति सहयोग रखेगे. रक्त संबंधियों से संवाद बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर जोर देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पहल पराक्रम बनाए रखें.

