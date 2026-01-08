आज 8 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: सुधार बनाए रखेंगे, लक्ष्य पर फोकस रखेंगे

सिंह - रचनात्मक प्रयास बेहतर बनेंगे. विविध मामलों में उचित स्थिति बनेगी. कलात्मक विषयों में रुचि दिखाएंगे. अपनों को समय देंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. पैतृक व्यवसाय में सफलता मिलेगी. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वादा वचन निभाएंगे. नवीन विषयो में गति लाएंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. शुभकार्योंं की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सहजता बना रहेंगे. सृजनात्मक गतिविधियां बढ़ाने की सोच होगी. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कला कौशल में सुधार बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्य व्यापार में शुभता रहेगी. पेशेवरता और आधुनिकता का संयोग सफलता दिलाएगा. बड़ा सोचेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मजबूती बनाए रखेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. करीबियों से इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. सहनशील बने रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक से काम लेंगे. कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. नवीन विषयों से जुड़ेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. मेलजोल बढाएंगे.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. हटकर सोचें.

Advertisement

---- समाप्त ----