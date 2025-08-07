scorecardresearch
 

आज 7 अगस्त 2025 का सिंह राशिफल (Leo Horoscope): सिंह वाले सबको साथ लेकर चलेंगे, परिवार में हर्ष आनंद रहेगा

Singh Rashifal 7 august 2025: मित्रों से संपर्क बढ़ाकर रखेंगे. निश्चितता के साथ स्वजनों संग वक्त बिताएंगे. बेहतर कार्यप्रदर्शन बना रहेगा. प्रियजन के साथ सुख से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न मोर्चों पर तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे.

आज का सिंह राशिफल
आज का सिंह राशिफल

Leo/Singh rashi, Aaj Ka Rashifal- व्यक्तिगत जबावदेही बनाए रखने में आगे रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सोच बड़ी बनाए रखेंगे. नवीन गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. मित्रों से संपर्क बढ़ाकर रखेंगे. निश्चितता के साथ स्वजनों संग वक्त बिताएंगे. बेहतर कार्यप्रदर्शन बना रहेगा. प्रियजन के साथ सुख से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न मोर्चां पर तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में इच्छित उछाल बना रहेगा. सूझबूझ उत्साह एवं तैयारी से आगे बढ़ेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे. अनुकूलता बढ़ी रहेगी.

धन संपत्ति- एक दूसरे की मदद का भाव पद प्रभाव बढ़ाने में सहयोगी रहेगा. वित्तीय मामले संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय संग स्मरणीय पल बिताएंगे. सुखद सूचनाओं को साझा करने के अवसर बनेंगे. भावनात्मक पक्ष को बल मिलेगा. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. आपसी भरोसा बढे़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में प्रभावी बने रहेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. वाणी व्यवहार में सजग रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक : 1 3 7

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. लाल लाल पीले फल फूल एवं मिष्ठान्न चढ़ाएं. उत्साह रखें.

---- समाप्त ----
