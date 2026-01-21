Mithun Tarot Rashifal 21 January 2026: मिथुन राशि वाले अपनी दिनचर्या में करें सुधार, अनजान लोगों से रहें सावधान

मिथुन(Gemini):-

Cards:- Judgement

किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जिसके साथ पूर्व में आपका अच्छा लेनदेन था. सामने वाला किसी लेनदेन के बारे में बात कर सकता है. इससे मानसिक तनाव हो सकता है. किसी नए कार्य में मेहनत पर भरोसा करें. अनैतिक तरीके से कार्य को पूरा करने की कोशिश आगे बड़ी परेशानी में डाल सकती है. कार्य क्षेत्र में आसपास के वातावरण से थोड़ा सजग रहें. किसी की साजिश का शिकार हो सकते है. कार्यों को समय पर पूरा करें. किसी के भरोसे ना रहे. किसी परिजन की गलत बात का साथ ना दे. जल्दबाजी में किसी के साथ कोई लेनदेन न करें. अपने कार्यों में ईमानदारी रखें. बेईमानी से कमाया धन अंत में व्यर्थ ही जाता है. किसी बड़े लेनदेन को हाथ न जाने दें. किसी पुरानी गलती से सबक लें. मौज मस्ती के कारण कार्यों में लापरवाही ही सकती है. सजग रहें. घर में किसी अतिथि के आगमन से हर्षोल्लास बना रहेगा.

स्वास्थ्य: खानपान और दिनचर्या को नियमित करने स्वास्थ्य सुधार सकते है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार वापस मिल सकता है. दूसरों की देखा देखी पैसे खर्च न करें.

रिश्ते: बड़ी बहन के साथ थोड़ी नोंक झोंक हो सकती है. इस बात को ज्यादा बढ़ने न दें.

