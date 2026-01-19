Mithun Tarot Rashifal 19 January 2026: गलतफहमी से दूर रहें, निवेश ना करें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Eight of Cups

आपका धन कहां खर्च हो रहा है.इस बात पर नजर बरसाए बनाए रखने की जरूरत है. एकांत में कुछ समय बिताएंगे. सफर करते समय अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें.प्रिय की व्यर्थ की फरमाइशों के आगे ना झुके. गलतफहमी के लंबे दौर के बाद किसी रिश्ते में सुधार आता नजर आ सकता है.बिना वजह लोगों की आलोचना न करें.इस समय कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ता हुआ महसूस करेंगे. पदोन्नति में भी कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.

आपकी एक गलती कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती है.इस बात का ध्यान रखें.परिवार में संपत्ति को लेकर थोड़े झगड़े हो सकते हैं.जिसके कारण आपस में तनाव हो सकता है.कार्य क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो सकती है.आए हुए नए अधिकारी से पुरानी अनबन होने के कारण सामने वाला कार्यों में परेशानी उत्पन्न कर सकता है.प्रेम में पड़े लोग अपने साथी के प्रति समर्पित नजर आएंगे.निर्णय लेते समय किसी की दखलंदाजी न होने दें.बाद में पछताना पड़ें.ऐसा कोई काम न करें.

स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है.जिसके चलते कुछ भी खाना मुश्किल हो रहा है.

आर्थिक स्थिति: निवेश किया पैसा डूबने से परेशान हो सकते हैं.इसके चलते काफी मुसीबत में फंस गए हैं.

रिश्ते: किसी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती हैं.इस रिश्ते की शुरुआत बड़ी गलतफहमी से होगी.

---- समाप्त ----