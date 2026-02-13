scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 13 February 2026: मिथुन राशि वाले भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे, विविध विषयों में परिणाम मिश्रित रहेगा

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 13 February 2026: सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है.  इस समय कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लग रहा है.  कार्य क्षेत्र का माहौल काफी तनाव पूर्ण हो सकता है.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Six of cups

किसी परिजन की कोई बात बुरी लग सकती है.  जिसके चलते सामने वाले को भला बुरा कह सकते हैं. शेयर मार्केट में किसी अनुभवी की राय के बिना धन ना लगाएं.  अन्यथा लगाया गया धन डूबने की संभावना बहुत अधिक है. अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ जरूरी निर्णय कर सकते हैं. कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी. यदि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं. तो अपनी मेहनत को जारी रखें.  सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है.  इस समय कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लग रहा है.  कार्य क्षेत्र का माहौल काफी तनाव पूर्ण हो सकता है.  आपकी किसी सहयोगी से कहा सुनी होने की संभावना है. यदि सामने वाला उकसाने की कोशिश कर रहा है. तो जवाब देने की जगह चुप रहना बेहतर रहेगा.  शीघ्रता एवं भावुकता में किसी निर्णय को लेने से बचना चाहिए.  यदि किसी काम में बिना सोचे समझे हाथ डालेंगे. तो ये आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है. पारिवारिक मामलों को घर से बाहर न जाने दे. 

Advertisement

स्वास्थ्य: दांत में दर्द बढ़ सकता है. चिकित्सक छोटी सी शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते है. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वाले व्यवहार में रखें धैर्य और संयम, किसी के साथ अपशब्दों का ना करें प्रयोग
वृषभ राशि वाले पाएंगे पद-प्रतिष्ठा, योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे
शुक्रवार के दिन मेष राशि वाले पेशेवर मामलों में गति लाएंगे, सबके प्रति रखेंगे आदरभाव
मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी
कुंभ राशि वाले खुद के विचारों पर करें विश्वास, धार्मिक कार्यों में बढ़चढ़ लेंगे भाग

आर्थिक स्थिति: किसी को बिना जाने उधार न दें.  बेकार की चीजों पर खर्चा कम करें. 

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें. उनका सम्मान करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement