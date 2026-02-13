Mithun Tarot Rashifal 13 February 2026: मिथुन राशि वाले भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे, विविध विषयों में परिणाम मिश्रित रहेगा

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Six of cups

और पढ़ें

किसी परिजन की कोई बात बुरी लग सकती है. जिसके चलते सामने वाले को भला बुरा कह सकते हैं. शेयर मार्केट में किसी अनुभवी की राय के बिना धन ना लगाएं. अन्यथा लगाया गया धन डूबने की संभावना बहुत अधिक है. अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ जरूरी निर्णय कर सकते हैं. कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी. यदि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं. तो अपनी मेहनत को जारी रखें. सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है. इस समय कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लग रहा है. कार्य क्षेत्र का माहौल काफी तनाव पूर्ण हो सकता है. आपकी किसी सहयोगी से कहा सुनी होने की संभावना है. यदि सामने वाला उकसाने की कोशिश कर रहा है. तो जवाब देने की जगह चुप रहना बेहतर रहेगा. शीघ्रता एवं भावुकता में किसी निर्णय को लेने से बचना चाहिए. यदि किसी काम में बिना सोचे समझे हाथ डालेंगे. तो ये आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है. पारिवारिक मामलों को घर से बाहर न जाने दे.

Advertisement

स्वास्थ्य: दांत में दर्द बढ़ सकता है. चिकित्सक छोटी सी शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते है.

आर्थिक स्थिति: किसी को बिना जाने उधार न दें. बेकार की चीजों पर खर्चा कम करें.

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें. उनका सम्मान करें.

---- समाप्त ----