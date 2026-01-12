scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 12 January 2026: ईर्ष्यालु लोगों से थोड़ा दूर रहें, विवाद से बचने के प्रयास करें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 12 January 2026: इस व्यस्तता के चलते परिजनों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है. ईर्ष्यालु लोगों से थोड़ा दूर रहें. कार्य क्षेत्र में अधिकारी से किसी बात पर हुआ विवाद मुश्किलें बढ़ा सकता है. विवाद से बचने के प्रयास करें. लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं.

gemini horoscope
मिथुन(Gemini):-
Cards:- Knight of wands
नई नौकरी के लिए काफी परेशानी उठाना पड़ सकती है. मनचाही नौकरी मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है. ऐसी स्थिति में धैर्य न खोए. पुराने मित्र की मदद से किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते है. ये व्यवसाय परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सोच हो सकता है. उनके अनुभव और कार्य शैली को व्यवसाय में शामिल करें. जल्द ही समय की अनुकूलता अच्छे प्रतिफल लाएगी. आने वाला समय अत्यधिक व्यस्तता, उच्च आकांक्षाएं और नए अनुभवों के साथ इतनी आशाएं साथ लेकर आ रहा है.

आप ऐसा अनुभव करेंगे कि सबकुछ आपकी शक्ति और सामर्थ्य के बाहर जा रहा है. ऐसी स्थिति में मनोबल और आत्मविश्वास को ऊंचा बनाए रखें. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जिससे साथ जल्द ही पहचान गहरे रिश्ते में बदल जाएं. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती हैं. जिसके चलते काफी व्यस्तता बढ़ सकती हैं. इस व्यस्तता के चलते परिजनों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है. ईर्ष्यालु लोगों से थोड़ा दूर रहें. कार्य क्षेत्र में अधिकारी से किसी बात पर हुआ विवाद मुश्किलें बढ़ा सकता है. विवाद से बचने के प्रयास करें. लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं. 

स्वास्थ्य:अपने खानपान और दिनचर्या को नियमित करें. हमेशा खाते रहना स्वास्थ्य को बिगड़ सकता है. थोड़ा नियंत्रण रखें. 

आर्थिक स्थिति: माता से काफी बड़ी धनराशि मिल सकती हैं. इस पैसे को अच्छी योजना में निवेशित करें. 

रिश्ते: भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे. परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें. 

---- समाप्त ----
