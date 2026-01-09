scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 9 January 2026: योजना में फेरबदल होगा, पदोन्नति मिल सकती है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 9 January 2026: किसी छोटी सी गलती का बड़ा खामियाना भुगतना पड़ सकता है.यदि सामने वाला व्यक्ति प्रभावशाली है,तो इस बात के लिए तैयार रहें.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Two of wands

कुछ गलत परिस्थितियों के चलते मन में दुविधा होने लगी है.इस दुविधा से बाहर आने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते है.विदेश जाने की प्रबल इच्छा को साकार बनाने का प्रयास कर सकते है.किसी नई नौकरी की तलाश करेंगे.लक्ष्य को अपने कार्यों की सफलता पर केंद्रित करें.सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी.इस बात का विश्वास रखें.वर्तमान में थोड़ी सतर्कता बरतनी आवश्यक है.किसी छोटी सी गलती का बड़ा खामियाना भुगतना पड़ सकता है.यदि सामने वाला व्यक्ति प्रभावशाली है,तो इस बात के लिए तैयार रहें.की जरूरत पड़ने पर योजना में फेरबदल हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

वेतन वृद्धि हो सकती है, नए रिश्ते की शुरुआत होगी
करीबी के साथ समय बिताएंगे, नई नौकरी मिल सकती है
मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी
कुंभ राशि वाले विचारों में ना लाएं नकारात्मकता, व्यर्थ पैसे खर्च न करें
मकर राशि वाले सामने की बुरी मंशा से रहें दूर, जीवन की कुछ गतिविधियों में लाएं तेजी

अब ये आपकी समझ पर है.कि स्थिति को कैसे नियंत्रित या संतुलित किया जा सकता है.किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय शुरू करने से पहले सामने वाले को अच्छे से समझ लें.बाद में कोई ऐसी स्थिति न निर्मित हो जाएं.जो आर्थिक संकट के साथ मानसिक तनाव की स्थिति में ले आएं.कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी के साथ सामंजस्य स्थापित करने का सकारात्मक प्रयास जरूर करें.

Advertisement

स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान खानपान में परिवर्तन पांच समस्या को बढ़ा सकता है.व्यायाम को न छोड़े.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में पदोन्नति से मिले आर्थिक लाभ से नये वाहन को खरीदने पर विचार कर सकते है.

रिश्ते: जीवनसाथी की माता का हस्तक्षेप जीवन में बढ़ने के कारण दोनों के बीच तनाव हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement