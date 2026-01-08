scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 8 January 2026: मिथुन राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, रिश्तों से कड़वाहट होगी दूर

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 8 January 2026: किसी की बात को बिना सत्यता जांच किए सामने वाले से कोई भी बात या बहस न करें. अपने अंदर आत्मविश्वास एकत्र करें. और साथ ही अपने लिए  गए फैसलों पर दृढ़ता दिखाए.

मिथुन(Gemini):-
Cards:- King of wands

लोगों के नकारात्मक विचारों से प्रभावित न हों. लोगों पर अपनी सोच को न थोपें. सामने वाले को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता दें. लोगों की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित न हो. कि आपके कार्य  असफल होने ले. जीवनसाथी के साथ  प्रेम कुछ लोगों की आंखों में खटक सकता हैं.  ऐसे लोगों से बचकर रहें. दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. किसी की बात को बिना सत्यता जांच किए सामने वाले से कोई भी बात या बहस न करें. अपने अंदर आत्मविश्वास एकत्र करें. और साथ ही अपने लिए  गए फैसलों पर दृढ़ता दिखाए. यदि आप किसी बेहतर नौकरी की तलाश में है. तो किसी वरिष्ठ पुरुष  की मदद से मनोनुकूल नौकरी मिल सकती हैं.  इस समय अत्यधिक सफलता की चाह में काफी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता हैं. जिससे बीमार पड़ सकते है. कार्य के साथ आराम भी आवश्यक हैं. इस बात का ध्यान रखें. रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर करें. 

स्वास्थ्य: समय पर भोजन न कर पाने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस स्थिति से बचकर रहने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: अपने पिता से नए घर को खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग ले सकते हैं. 

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें. इनके साथ समय बिताए. 

---- समाप्त ----
