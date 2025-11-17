आज 17 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: व्यक्तिगत विषयों रुचि बनी रहेगी, करीबियों की सुनेंगे

मिथुन- घर परिवार में अपनों से करीबी बढ़ाने में रुचि रहेगी. भौतिक सुविधाओं पर जोर रखेंगे. पारिवारिक विषयों को बढ़ावा देंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. मित्रों का साथ विश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन में सक्रियता दिखाएंगे. निजी कार्यों पर फोकस रहेगा. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे.योजनाओं को गति मिलेगी. व्यक्तिगत विषयों रुचि बनी रहेगी. करीबियों की सुनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रहेगी. प्रस्तावां को समर्थन मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहें. आय बढ़त पर रहेगी. अहंकार से बचें. स्वार्थ संकीर्णता को त्यागें.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन के कार्य गति लेंगे. लंबित लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश होगी. पेशेवरों को सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों में गति आएगी. व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा पाने की कोशिश रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देंगे. कार्यों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. सुविधाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. अनुबंधो में स्पष्टता बनाए रखेंगे. आसपास का वातावरण सहज रहेगा. लेनेदेन में उतावली दिखाने से बचें.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख को बढ़ाने पर बल देंगे. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. आपसी तालमेल बढ़ेगा. रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखें. मेल मुलाकातें बढ़ेंगी. समर्पण सहयोग का भाव बढ़ेगा. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. प्रियजन खुशी ब़ढ़ाएंगे. विनम्रता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी अवसर बढ़ेंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं. रक्तचाप आदि पर नियंत्रण लाएं. वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का विधिवत् पूजा वंदना दर्शन करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. जल्दबाजी न दिखाएं.

---- समाप्त ----