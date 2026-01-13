scorecardresearch
 
आज 13 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले प्रेम और स्नेह से करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे, बड़ों व जिम्मेदारों से तालमेल रखें

Aaj ka Mithun Rashifal 13 January 2026, Gemini Horoscope Today: सफलता पर जोर बनाए रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर रहेंगे. सक्रियता सतर्कता बनाए रहें. लक्ष्य जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे.

मिथुन - मित्रों के साथ शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. विविध प्रयासों में प्रभावी बने रहेंगे. संतान की ओर से शुभ समाचार संभव है. पेशेवर वर्ग अच्छा करेगा. सफलता पर जोर बनाए रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर रहेंगे. सक्रियता सतर्कता बनाए रहें. लक्ष्य जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. गति रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. शैक्षिक गतिविधियों में उत्साह बनाकर रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सेवाक्षेत्र में प्रभावी रहेंगे. समय पर कार्य व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. बड़ों व जिम्मेदारों से तालमेल रखें. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय दें. करियर संवार पर बना रहेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय येजनाओं में लाभ बढ़ेगा. नवीन अवसरों की संभावना बल पाएगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उत्साह से काम लेंगे. सामर्थ्य से जगह बनाएंगे. बड़ों से नजदीकी रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. घर में सुख बढ़ेगा. परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते संवारेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियां की सलाह रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था में रुचि रखेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यवहार व्यक्तित्व प्रभावी होगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सजगता से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 4, 5, 6 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. प्रशिक्षण व प्रतिभा पर जोर रखें.

