आज 13 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, साझेदारी संवरेगी

मिथुन - भावनात्मक पक्ष संवार पाएगा. पूंजीगत मामलों में गति आएगी. उद्योग व्यापार में सूझबूझ दिखाएंगे. व्यक्तिगत रिश्तों को साधेंगे. उमंग उत्साह से भरे रहेंगे. साझा कार्य व्यापार में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के साथ सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. सहकारिता का भाव बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगें. संबंधों में सहजता रहेगी.



नौकरी व्यवसाय- पेशेवर चर्चा संवाद संवारेंगे. करियर व्यापार में विस्तार की सोचेंगे. टीम भावना से विविध कार्य करेंगे. आवश्यक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावी स्थिति रहेगी. लक्ष्यों को पाने का प्रयास रहेगा.

धन संपत्ति- व्यावसायिक स्थायित्व बढ़ेगा. नेतृत्व में बेहतर बने रहेंगे. कार्यक्षमता बढ़त पाएगी. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. नियमों पर फोकस रखेंगे. संपत्ति संग्रह में गति बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साझेदारी संवरेगी.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे. निजी संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों से भेंट बढ़ेगी. प्रेम में घनिष्ठता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार होगी. वचन निभाएंगे. सुखपूर्वक समय बिताएंगे. दाम्पत्य में भरोसा बढे़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्पादन बढ़ाने पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक : 4 5 6 7

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. विनय विवेक बनाए रहें.

---- समाप्त ----