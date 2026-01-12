scorecardresearch
 
आज 12 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, सीख सलाह बढ़ाएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 12 January 2026, Gemini Horoscope Today: नवकार्योंं में शीघ्रता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. वित्तीय समझ व स्पष्टता बढे़गी.

मिथुन - अपनों के साथ प्रेम स्नेह बढ़ाने सफल रहेंगे. मित्रगण सहयोग बनाए रखेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण विषयां में रुचि बढ़ेगी. अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है. मित्रवर्ग अच्छा करेगा. जीत पर जोर रखेंगे. जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. कामकाज सुधार पर बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. पेशेवर तथ्यों पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देने का भाव रहेगा. लक्ष्य लंबित न रखें.


धन संपत्ति- नवकार्योंं में शीघ्रता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. वित्तीय समझ व स्पष्टता बढे़गी. बैंकिंग कार्योंं में सकारात्मकता रहेगी. पहल का भाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों व मैत्री संबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे. आपसी विश्वास में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्ते सुखकर रहेंगे. व्यवहार बेहतर बना रहेगा. खुशी बढ़ाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियां की सलाह रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आवश्यक मामलों मं सजगता रहेगी. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. विभिन्न गतिविधियों से जुड़ेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सीख सलाह बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2 3 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. भेंट बढ़ाएं.

