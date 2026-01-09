scorecardresearch
 
आज 9 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों का कामकाजी अनुबंधों और उपलब्धियों पर फोकस रहेगा, सुविधा संसाधनों में निवेश बढ़ाएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 9 January 2026, Gemini Horoscope Today: घरेलू मामलों में सजगता से आगे बढेंगे.  वरिष्ठों का आदर सम्मान रखेंगे.  बड़प्पन से काम लेंगे.  भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो सकती है.  सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा.  भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे.

मिथुन - घर से करीबी बढ़ाने का समय है.  व्यक्तिगत मामले गति पाएंगे.  पेशेवर एवं प्रबंधन के मामलो में सामंजस्यता बनाए रखेंगे.  घरेलू मामलों में सजगता से आगे बढेंगे.  वरिष्ठों का आदर सम्मान रखेंगे.  बड़प्पन से काम लेंगे.  भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो सकती है.  सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा.  भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा न करें.  निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी.  जरूरतों पर फोकस रह सकता है.  सहजता से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ाएं. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी अनुबंधों और उपलब्धियों पर फोकस रहेगा.  पेशेवर अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. व्यवस्था प्रबंधन में बेहतर रहेंगे.  जिद अहंकार से बचें.  योजना बनाकर कार्य करें.  व्यापार में शुभता बनी रहेगी. 

धन संपत्ति- आर्थिकी संतुलित बनी रहेगी.  सुविधा संसाधनों में निवेश बढ़ाएंगे.  बजट का ध्यान रखें.  भवन वाहन के मामले गति लेंगे.  आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे.  सौदेबाजी में बेहतर रहेगे.  नीतियां पक्ष में बनेंगी. 

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ व्यवहार में सहनशीलता बनाए रखें.  करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं.  भावनात्मक मामलों पर ध्यान देंगे.  प्रियजनों के मनोभावों को समझेंगे.  निजी मामलो में ध्यान बढ़ेगा.  स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. परिजनों की सलाह पर ध्यान दें.  प्रेम स्नेह बना रहेगा.  संवाद पर जोर रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- निजी प्रदर्शन संवरेगा.  सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे.  पारिवारिक गतिविधियां बढ़ेंगी.  भव्यता बनाए रखेंगे.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. 

शुभ अंक : 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  चुनरी पुष्प और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  बड़प्पन बनाए रखें.

---- समाप्त ----
