आज 6 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी, नियम अनुशासन पर जोर होगा

मिथुन - कुल परिवार के सदस्य सहयोग बनाए रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संबंधों में सूझबूझ दिखाएंगे. आपसी सौहार्द्र से काम लेंगे. परिवार की सलाह पर ध्यान देंगे. वादे वचन के पक्के रहेंगे. भ्रम बहकावे में न आएं. व्यवस्था पर जोर दें. सबसे सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने से बचें. सभी से बनाकर चलेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. सभी का सहयोग समर्थन पाएंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण लोगों से महत्व की चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्थित तैयारी पर जोर देंगे. कामकाजी वार्ता से जुड़ेंगे. पेशेवर स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे.

धन संपत्ति- बचत बढ़ेगी. बैंकिग पर जोर रखेंगे. कीमती भेंट प्राप्त हो सकती है. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. आर्थिकी मजबूत रहेगी. धनधान्य में वृद्धि होगी. निरंतरता बनी रहेगी. नियम अनुशासन पर जोर होगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों के बीच सम्मान बनाए रखेंगे. संस्कारां पर जोर रहेगा. हर बात जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएंगे. रिश्ते में संवार रहेगी. मित्रगण सहयोगी होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- सुख संवाद बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. खानपान बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अतिथि को आदर दें.

