आज 3 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे गति, स्वजनों के संग समय बिताएंगे

मिथुन - आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में परिचितों व मित्रों से मदद मिलेगी. पेशेवर विभिन्न कार्यों को गति दे पाएंगे. सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ेंगे. मन के मामलों में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. चहुंओर लाभ और संवार की स्थिति रहेगी. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. व्यावसायिक स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. संकोच में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- लाभ का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. आर्थिक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. पहल व प्रभाव बनाए रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. आय व बचत पर फोकस बनाए रखेंगे. वित्तीय हितों को साधने में आगे रहेंगे. कार्ययोजनाओं में गति आएगी. हिम्मत व सूझबूझ से काम लेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. बड़े प्रयास बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. स्वजनों के संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न बना रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे.

शुभ अंक : 3 5 6

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सहज रहें.

