scorecardresearch
 

Feedback

Career Rashifal 14 November 2025 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे, जाने अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 14 November 2025 (करियर राशिफल): उद्योग व्यापार में धूर्तों की संगति से बचना चाहिए. लेनदेन में सतर्कता बनाए रखें. साहस व सूझबूझ से कार्य बनेंगे. समकक्षों की मदद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के पेशेवर प्रयास बल पाएंगे. कला कौशल पर ध्यान देंगे. सफलता का प्रतिशत सहज रहेगा. कार्य व्यापार में तेजी दिखाएंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. विविध मामलों में शुभता रहेगी.

वृष: वृष राशि के लोगों को कार्य व्यापार में भावनात्मक संवाद व निर्णय लेने से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सफल होंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के करियर कारोबार में हितलाभ बना रहेगा. पेशेवर संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में सफलता बनेगी. जरूरी विषयों में तेजी रखें.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वाले स्वजनों से नजदीकी रखेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 
मकर राशि वाले आर्थिक लेनदेन में दिखाएंगे स्पष्टता, जानें अन्य राशियों का हाल 
शुक्रवार के दिन वृश्चिक राशि वाले बजट बनाकर करेंगे खर्चा, जानें अन्य राशियों का हाल 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
Sun-Yama Yoga will open new paths in life for Leo people.
उत्पन्ना एकादशी के बाद सूर्य गोचर, त्रिग्रही योग इन 4 राशियों के लाएगा अच्छे दिन 

कर्क: कर्क राशि के लोगों के करियर व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. सभी से सामंजस्य बनाए रहेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. वादा वचन बखूबी निभाएंगे. करियर व्यवसाय बल पाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को बड़ों की अपेक्षाओं पर खरे उतरना चाहिए. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों को अनजानों से सावधानी रखनी चाहिए. लेन देन में धैर्य दिखाएं. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखें. बाहरी मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. अफवाहों पर ध्यान न दें.

तुला: तुला राशि के जातकों को उद्योग व्यापार में धूर्तों की संगति से बचना चाहिए. लेनदेन में सतर्कता बनाए रखें. साहस व सूझबूझ से कार्य बनेंगे. समकक्षों की मदद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. जिद और अंहकार से बचें. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को सभी का सहयोग पाना चाहिए. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. उन्नति व विस्तार पर फोकस रखेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों के महत्वपूर्ण कार्य व्यापार के प्रयास गति लेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. योजनाएं सफल होंगी. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्यपूर्ति बनाए रखेंगे. लाभ वृद्धि में बेहतर रहेंगे. व्रत संकल्प बल पाएंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को पेशेवर मामलों में उतावली न दिखानी चाहिए. उचित अवसर का इंतजार करें. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. बहस विवाद से बचें. विविध मामले नियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं. व्यर्थ के दखल से बचें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को कामकाज में करीबियों का समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. सबको सहयोग करने का भाव रहेगा. आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों में धैर्य रखेंगे.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोगों का आर्थिक पक्ष सामान्य से सुधार पर बना रहेगा. पेशेवर परिणाम सकारात्मक होंगे. कार्यगति संतुलित रहेगी. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखेंगे. ठगों से बचें. नेतृत्व पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement