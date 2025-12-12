Career Rashifal 12 December 2025 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले प्रयासों को गति दें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि : कार्यक्षेत्र में सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आधुनिक विषयों में तेजी रहेगी. पेशेवर गतिविधियों में शीघ्रता दिखाएंगे. कार्यक्षमता मजबूत होगी. उद्योग व्यापार में उत्साहित रहेंगे.

वृष राशि : कामकाज में भावुकता में फैसले न लें. जरूरी चर्चाओं में सकारात्मकता बनाए रहें. विभिन्न मामलों में रूटीन संवारें. करियर में जिम्मेदारों का साथ बना रहेगा. सक्रियता व सजगता से काम लें. लाभ पूर्ववत् रहेगा.

मिथुन राशि : योग्यता से परिणाम संवारेंगे. कार्य विस्तार पर जोर रहेगा. साहसिकता बढ़ेगी. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.

कर्क राशि :परंपरागत कार्य व्यवसाय पर फोकस रहेगा. लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. विविध मामलों में उचित जगह बनाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता आएगी. कारोबारी चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाज में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.

सिंह राशि : पेशेवर कार्यों में कलात्मकता बढ़ाएंगे. वातावरण में शुभता बढ़ी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. साहस व सूझबूझ रखेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. समकक्षों का भरोसा बनाए रखेंगे.

कन्या राशि : विभिन्न कार्यों को नियंत्रित गति से आगे बढ़ाएंगे. ढिलाई व लापरवाही नहीं करेंगे. पेशेवर यात्रा में सावधानी बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. न्यायिक विषयों में गति आने की संभावना है. कार्यों में स्पष्टता लाएं.

तुला राशि : करियर अपेक्षित बना रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में उत्साहित रहेंगे. आर्थिक लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. विभिन्न कार्यों को पूरे करने की कोशिश बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न बना रहेगा.

वृश्चिक राशि: कार्य व्यवसाय के महत्वपूर्ण मामलों को तेज़ी देंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. व्यापारिक लेनदेन में तेज़ी आएगी. अपेक्षित वृद्धि होगी. मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे. लाभ संवर पाएगा.

धनु राशि : कार्य व्यापार में बढ़त बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवर पाएगा. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. पहल करने का भाव बना रहेगा. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी.

मकर राशि : करियर संक्षेप: पेशेवरों से संबंध संवरेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में रूटीन पर ध्यान देंगे. व्यवस्था के नियमों के उल्लंघन से बचेंगे. कामकाजी गतिविधियों में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.

कुंभ राशि :साझा मामलों में सुधार आएगा. कार्य व्यापार में विश्वास बनाए रखेंगे. तेज़ी बनाए रखेंगे. अधिकांश क्षेत्रों में प्रभाविता बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे.

मीन राशि : कार्यक्षेत्र में दबाव अनुभव कर सकते हैं. कार्यक्षमता से अधिक भार न उठाएं. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत और लगन से कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. समकक्षों पर भरोसा बनाए रखेंगे. नौकरी में प्रभावी बने रहेंगे.



