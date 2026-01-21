Makar Tarot Rashifal 21 January 2026: मकर राशि वालों को नौकरी में मिलेगी पदौन्नति, अनुकूल रहेगा वक्त

मकर (Capricorn):-

Cards:- Six of wands

किसी बड़ी दुर्घटना के चलते काफी समय से अपने कार्य क्षेत्र या व्यवसाय से दूर हो गए थे. अब पुनः व्यवसाय/ कार्य क्षेत्र में कार्यों को पूरा करने के प्रयास शुरू कर सकते हैं. एक लंबे समय तक कार्य से दूरी आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है. अचानक से किसी बड़ी योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी मिलने से थोड़ा असामंजस्य में पड़ सकते हैं. इस समय पूरी ऊर्जा और शक्ति को एकत्रित करके इस कार्य को सफलता प्राप्ति तक ले जाने का प्रयास कर रहे है. आपके सहयोगी जिनके साथ इस सफलता प्राप्ति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं. आपका साथ दे सकते हैं. आपको पूरा विश्वास है, कि जल्द ही सफलता प्राप्त कर लेंगे. ये सफलता सिर्फ आपकी मेहनत या लगन का नतीजा ही नहीं होगी. बल्कि साथ के सभी सहयोगियों का परिश्रम भी इसमें शामिल हैं. जल्द ही स्वयं को लेकर एक नया लक्ष्य स्थापित करके आगे बढ़ेंगे. आने वाला समय जीवन का सबसे अनुकूल वक्त होगा. इस वक्त में सफलता के नशे में इतने चूर न हो जाना. कि सफलता प्राप्ति के कारण और साथ मिले सहयोग को भुला दो. आपकी नम्रता और लोगों के साथ लेकर चलने की कला लोगों पर प्रभाव बनाए हुई हैं.

स्वास्थ्य: कुछ समय से बढ़ते हुए तनाव ने आपको अनिद्रा रोग दे दिया हैं. जिसके चलते आपको काफी बेचैनी रहने लगी हैं.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में पदोन्नति के अच्छी खासी वेतन वृद्धि की सूचना मिलने से सभी लोग काफी प्रसन्न हैं. आप नए दुपहिए वाहन खरीदने की कोशिश कर सकते है.

रिश्ते: प्रिय के साथ रिश्ता तनाव पूर्ण होने लगा हैं. सामने वाला अब आपसे बातों को छुपाने लगा है.

