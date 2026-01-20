scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 20 January 2026: व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है,क्रोध न करें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 20 January 2026: कार्य के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है.कुछ नए अनुभव प्राप्त हो सकते है.जिनका आगे कार्य की सफलता प्राप्ति में उपयोग किया जा सकता है.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- Eight of wands
कुछ लोगों से हुई मुलाकात जल्द ही मित्रता में परिवर्तित हो सकती है.संतान सुख की प्राप्ति हो सकती हैं.किसी मित्र के सहयोग से नौकरी प्राप्त हो सकती है.जीवन में कई बदलाव तेजी से आ सकते हैं.रुके हुए कार्य शुरू हो सकते हैं.कार्य के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है.कुछ नए अनुभव प्राप्त हो सकते है.जिनका आगे कार्य की सफलता प्राप्ति में उपयोग किया जा सकता है.

कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास करें.यदि कुछ अच्छे अवसर सामने आ रहे हैं.तो सोच समझ कर सही निर्णय लें.अपनी कार्य पद्धति में  बदलाव ला सकते हैं.उच्च अधिकारियों के साथ नई परियोजना के लिए विचार विमर्श हो सकता है..नौकरी को छोड़कर नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं.परिवार में विवाह की तैयारी शुरू हो सकती हैं.जीवनसाथी से मुलाकात हो सकती हैं.कार्य क्षेत्र में मिल अवसर परिवार से दूर ले जा सकता हैं.

स्वास्थ्य: बढ़ते हुए वजन से चिंतित हो सकते हैं.खानपान में परहेज करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

अस्थमा बढ़ सकता है,विवाद में ना पड़ें
लापरवाही ना करें, वित्तीय नुकसान हो सकता है
खर्चों में कमी लाएं, नए अधिकारी से मिलेंगे
विवादों का निपटारा करें, रिश्ते न खराब करें
सकारात्मक बनाएं, निराशा से दूर रहेंगे

आर्थिक स्थिति: अचानक से धन लाभ हो सकता है.व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है.

रिश्ते: दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.बेवजह लोगों पर क्रोध न करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement