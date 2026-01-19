Makar Tarot Rashifal 19 January 2026: सावधानी से चलें, चोट लग सकती है

मकर (Capricorn):-

Cards:-King of Pentacles

आने वाला समय काफी कुछ बदलाव ला सकता है.जिससे खुद को काफी अलग थलग महसूस कर सकते है.कोई ऐसा कार्य जिसको करने की सोच लंबे समय से बनी हुई है.उसको पूरा करने की कोशिश करें.उच्च पद पर होने के बाद भी अपने व्यवहार को सौम्य रखें.किसी भी बात का घमंड या अहंकार लोगों से दूर कर सकता है.अपने कार्य क्षेत्र/व्यवसाय में अच्छी साख बनाने की कोशिश करें.अपने विरोधियों को आस पास रखें.ताकि हमेशा आगे बढ़ने की सोच बनी रहें.

अपने आसपास के लोगों और माहौल से थोड़ा सतर्क रहे.पूर्ण समर्पण और निष्ठा से किए गए कार्यों में सफलता निश्चिंत होती है.कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में भरोसेमंद और जिम्मेदार बनिए.गलत बात और गलत लोगों को कार्य के आधार पर कड़ा दंड भी दे सकते हैं.दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप न करें.हमेशा लोगों के साथ सौम्यता से व्यवहार करें.किसी प्रिय मित्र से दूरी मन को विचलित कर सकती है.सामने वाले से मिलने की योजना बना सकते है.

स्वास्थ्य: चलते समय चोट लग सकती है.ध्यान रखें.कोशिश करें कि सावधानी से चले.

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर बनी चिंता पिता की मदद से खत्म हो सकती है. व्यवसाय को आगे ले जाने की योजना पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: कुछ लोग आपके लिए बेहतर नहीं हैं.उनके साथ संबंधों में धीरे धीरे दूरी लाने का प्रयास करें.

