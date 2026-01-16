scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 16 January 2026: मकर राशि वाले किसी के साथ ना करें अपनी आमदनी साझा, आय में बना रहेगा संतुलन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 16 January 2026: इस कार्य की समाप्ति के बाद मन की शांति और सुकून के लिए  कुछ समय कार्य क्षेत्र से कहीं दूर जा सकते हैं. तनाव मुक्ति के लिए किसी ऐसे आश्रम की तलाश कर सकते हैं .

मकर (Capricorn):-
Cards:- The High Priestess 

आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ सकता है. आपके कुछ कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. बार-बार परिस्थितियों दोहराव कर रही है. इन परिस्थितियों में खुद को जकड़ा हुआ पा रहे हैं.  इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है. इस कार्य की समाप्ति के बाद मन की शांति और सुकून के लिए  कुछ समय कार्य क्षेत्र से कहीं दूर जा सकते हैं. तनाव मुक्ति के लिए किसी ऐसे आश्रम की तलाश कर सकते हैं . जिसमें अपने आध्यात्मिक जीवन की वृद्धि कर सके. आय और व्यय में संतुलन बनाने का प्रयास करें. लोगों को निजी जीवन में दखलंदाजी न करें. सच का साथ दें. गलत लोगों की संगत में न रहें. बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ रिश्ते सुधारें. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है. रिश्ते को सुधारने के लिए चुप्पी साध सकते है. संतान की उच्च शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान का चयन सोच समझकर करें. आगे कोई बड़ी परेशानी न हो. ये ध्यान रखें. 

स्वास्थ्य: परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. 

आर्थिक स्थिति: अपने आमदनी और खर्चों का विवरण दूसरे को ना दें. कुछ बातों को छुपाकर रखें. 

रिश्ते: दोस्तों के साथ उपहार साझा कर सकते हैं. करीबी लोगों के साथ प्रेम बनाए. 

