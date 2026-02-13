scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 13 February 2026: मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 13 February 2026: किसी भी स्थिति में कार्यों को टालने की आदत न बनाएं. एक साथ कई कार्य करने से मन को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है. 

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- Three of wands

किसी नए कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. एक व्यवसाय के साथ किसी अन्य कार्य को शुरू करने की योजना बना सकते है. किसी करीबी के सामने नए कार्य में सहयोग करने की बात करेंगे. रुके हुए कार्यों का अवलोकन करेंगे.  परिजनों से मन की बात को साझा करना चाहिए. इससे सभी लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति का समाधान आसानी से ढूंढ सकते है. कुछ परिवर्तन जीवन में कठिन परिस्थितियों को ले आते है. इन परिवर्तनों को को अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है. अपनी रुचि को कार्य में परिवर्तित करके उत्साहित हो सकते है. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. संतान सुख से वंचित दम्पत्तियों को शुभ समाचार मिल सकता है. बुरे लोगों की संगत से दूर रहें. जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें.  किसी भी कार्य को लेकर लापरवाह न बने. विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है. रिश्तों की अहमियत को समझे.  क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें. क्रोधित होने की स्थिति में अपशब्दों का प्रयोग ना करें. इससे बाद में खुद को बुरा महसूस हो सकता है. किसी भी स्थिति में कार्यों को टालने की आदत न बनाएं. एक साथ कई कार्य करने से मन को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के कारण खानपान को ध्यान न रखना परेशानी उत्पन्न कर सकता है. सभी कार्यों को समय पर करें. 

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों को प्राप्त होगी आर्थिक सफलता, बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को अनदेखा न करें
वृश्चिक राशि वाले पैसों की फिजूलखर्ची से रहें सावधान, अपने स्वभाव में बदलाव लाएं
तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चों पर रखें नियंत्रण
कन्या राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी
सिंह राशि वाले जीवन को संतुलित करने का करें प्रयास, लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव

आर्थिक स्थिति: नौकरी में हुई वेतन वृद्धि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी. किसी कार्य में खर्च की अधिकता रह सकती है. 

रिश्ते: किसी रिश्ते में आई कड़वाहट खत्म करने की पहल कर सकते है. सामने वाले ने भी सभी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement