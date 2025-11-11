scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 11 November 2025: कार्यों में सफलता के योग हैं, आर्थिक लाभ संभव है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 11 November 2025: बार-बार मौसम में परिवर्तन होने से और साथ ही खान-पान में अनियमित होने के कारण आप बीमार पड़ सकते हैं. इस समय आपको उचित उपचार लेना चाहिए. 

मकर (Capricorn):-
Cards:- Three of wands
इस समय आपके समक्ष ऐसी स्थिति आ सकती है. कि आपको एक साथ दो कार्य करने ही पड़ेंगे. जिस कार्य को आप अभी तक करते चले आ रहे हैं . उसके साथ ही किसी नई परियोजना की जिम्मेदारी भी उच्च अधिकारियों द्वारा आपको सौंप जा सकती है. ऐसी स्थिति में आपको दोनों कार्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा. हालांकि पहले वाला कार्य सफलता के नजदीक पहुंच चुका है. किंतु अभी भी वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इस स्थिति में आपको पहले से दुगनी मेहनत करना पड़ सकती हैं. आप अपने सहयोगियों के साथ नई परियोजना की कार्य शैली पर विचार विमर्श कर सकते हैं.

आपको अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता सकती हैं. इस परियोजना के चलते आपको कुछ यात्राएं भी करना पड़ सकती हैं. इन यात्राओं के दौरान आप इस परियोजना से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं. आप अपने करीबी सहयोगी के साथ योजना के बारे में विस्तृत जानकारी का साझा करेंगे. इस बात पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है. कि आप जिन जानकारी को साझा कर रहे हैं. वह काफी महत्वपूर्ण है. उनको ज्यादा लोगों के साथ साझा करना आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा. 

स्वास्थ्य: बार-बार मौसम में परिवर्तन होने से और साथ ही खान-पान में अनियमित होने के कारण आप बीमार पड़ सकते हैं. इस समय आपको उचित उपचार लेना चाहिए. 

आर्थिक स्थिति: कार्यों की सफलता से अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है. हो सकता है कि आपको बोनस के रूप में एक बड़ी धनराशि प्राप्त हो जाए. 

रिश्ते: कार्य की अधिकता आपके परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत नहीं करने दे पा रही है. इसके चलते परिजन रुष्ट हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
