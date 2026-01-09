Makar Tarot Rashifal 9 January 2026: आर्थिक स्थिति ठीक है, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें

मकर (Capricorn):-

Cards :- Four of cups

किसी बड़े निर्णय को लेने में देरी न करें.अच्छा अवसर हाथ से जा सकता है.कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद भी अपेक्षाअनुसार सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है.इस सभी स्थितियों के चलते मन विचलित हो सकता हैं.विचारों में काफी उथल-पुथल हो सकती है.जीवन में नीरसता महसूस हो सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ सभी परिस्थितियों का अच्छे से अवलोकन कर वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. पूर्व में की गई गलतियों को दोहराने का प्रयास न करें.

विचारों को शांत करने का प्रयास करें. विचारों की अधिकता कार्य को सही ढंग से पूरा होने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं.कुछ लोगों के सान्निध्य में बड़े अवसर प्राप्त करेंगे.ऐसे लोग जो आपके साथ रिश्ते में बहुत ज्यादा स्वार्थ रख रहें हो.उनसे रिश्ते सीमित करें.हो सकता है,कोई आपके साथ कोई गलत हरकत कर दें.

स्वास्थ्य : कार्यों की अधिकता के चलते मानसिक तनाव हो सकता है.उचित खान-पान और नियमित दिनचर्या से जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकेंगे.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.चार पहिया वाहन खरीदने की योजना बन सकती है.

रिश्ते : किसी मित्र की शादी में शामिल होने का मौका मिल सकता हैं.पारिवारिक कलह के चलते मन अशांत रह सकता है.

